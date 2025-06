Airbus: contrat-cadre avec Engie pour de la décarbonation information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - Dans un contrat-cadre signé lors du Salon du Bourget, Engie indique avoir été choisi par Airbus pour contribuer à sa feuille de route de décarbonation, en déployant des solutions sur mesure sur les 22 sites du constructeur aéronautique.



Parmi les leviers envisagés dans cet accord, figurent la décarbonation de la production de chaleur, des solutions d'efficacité énergétique, la production locale d'électricité renouvelable et le pilotage intelligent de la gestion d'énergie.



Après l'élaboration de feuilles de route sur chaque site, des études d'ingénierie seront menées et les projets seront déployés à partir de 2026 pour une mise en service, au plus tard d'ici 2029, des infrastructures dont Engie assurera l'exploitation et la maintenance.



Les solutions de décarbonation proposées par le groupe énergétique soutiendront l'engagement d'Airbus de réduire de 20% ses achats d'énergie et de 85% les émissions de gaz à effet de serre de ses sites en France, en Allemagne et en Espagne d'ici 2030.





Valeurs associées AIRBUS 163,2600 EUR Euronext Paris +0,93%