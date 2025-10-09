Airbus constate une forte augmentation des services aéronautiques en raison de l'accroissement des flottes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA prévoit une croissance moyenne de 3,6 % des services aéronautiques au cours des 20 prochaines années, créant ainsi des emplois pour 2,35 millions de pilotes, de mécaniciens et d'autres travailleurs afin de répondre à la croissance du transport aérien.

L'avionneur européen est l'une des nombreuses entreprises aérospatiales qui, ces dernières années, se sont lancées dans les services parallèlement à leur rôle traditionnel de fabricant, afin de concurrencer les fournisseurs indépendants pour les travaux d'après-vente à plus forte marge.

Airbus a déclaré qu'il s'attendait à ce que la valeur totale du marché des services atteigne 311 milliards de dollars par an d'ici 2044.

La demande de maintenance hors aile ou de visites d'ateliers de réparation fera plus que doubler en valeur pour atteindre 218 milliards de dollars au cours de cette période, tandis que les inspections sur aile ou légères et autres travaux de maintenance de routine passeront de 21 milliards de dollars à 34 milliards de dollars.

Les dirigeants d'Airbus ont déclaré que les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui alimentent les réseaux de réparation ainsi que les usines de fabrication de nouveaux avions, sont toujours en cours de rétablissement après la pandémie de COVID-19, mais qu'elles s'améliorent.

En 2024, les services représenteront 10 % du chiffre d'affaires de l'activité principale de construction d'avions d'Airbus.

En juin, Boeing a prévu une demande totale de services commerciaux d'une valeur de 4 700 milliards de dollars sur les 20 prochaines années, sur la base d'une croissance annuelle moyenne de 3,8 %.