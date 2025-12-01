 Aller au contenu principal
CAC 40
8 058,01
-0,80%
Airbus confronté à un nouveau problème de qualité sur des dizaines d'A320-sources
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:51

Airbus AIR.PA a découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320, ont indiqué lundi des sources industrielles.

Le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat qu'il ait atteint des avions en service, ont indiqué ces sources, qui ont demandé à ne pas être nommées.

Airbus n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

A la Bourse de Paris, l'action Airbus a creusé ses pertes après cette information et reculait de plus de 5% vers 10h50 GMT.

(Reportage Tim Hepher, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

AIRBUS
184,9600 EUR Euronext Paris -9,53%
