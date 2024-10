Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: commande ferme de 70 A321neo par Cebu Pacific information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Cebu Pacific lui a passé une commande ferme pour 70 avions de type A321neo, finalisant ainsi un protocole d'accord annoncé par la compagnie aérienne philippine en juillet dernier.



Cebu Pacific exploite 61 appareils de la famille A320 sur son vaste réseau régional, ainsi que neuf gros-porteurs A330 sur des liaisons à forte densité de population dans la région, ainsi que vers des destinations au Moyen-Orient.



Suite à cette dernière commande, le carnet de commandes de Cebu avec Airbus s'élève désormais à 94 appareils de la famille A320neo et sept A330neo. À ce jour, plus de 6.500 A321neo ont été commandés par plus de 90 clients à travers le monde.





