Airbus: commande de Riyadh Air pour des A350-1000 information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Airbus indique avoir reçu de la part de Riyadh Air, nouvelle compagnie aérienne internationale premium basée en Arabie Saoudite, une commande ferme de 25 A350-1000 et qui pourrait potentiellement passer à 50 appareils de ce type.



Par cette commande signée au Salon du Bourget, Riyadh Air deviendra la première compagnie saoudienne à exploiter l'A350-1000, 'gros-porteur le plus moderne et le plus efficace au monde', et offrant la capacité de plus long rayon d'action.



Ce contrat soutient aussi l'ambition de l'Arabie saoudite d'atteindre 300 millions de passagers aériens par an d'ici la fin de la décennie, 'positionnant ainsi le pays comme une plaque tournante mondiale de l'aviation et du tourisme'.





