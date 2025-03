Airbus: commande de huit A321neo par AEGEAN information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 15:07









(CercleFinance.com) - Airbus indique qu'AEGEAN, la plus grande compagnie aérienne grecque, lui a passé une commande de huit A321neo supplémentaires, des appareils qui lui permettront de développer davantage ses réseaux et de soutenir son plan d'expansion.



Avec cette nouvelle commande d'avions, le carnet de commandes directes d'AEGEAN auprès du constructeur aéronautique européen s'élève à 60 appareils de la famille A320neo, dont 37 appareils ont déjà été livrés.



L'A321neo est le plus gros membre de la famille A320neo. Il permet de réaliser plus de 20% d'économies de carburant et est déjà en mesure d'opérer avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF).





