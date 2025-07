Airbus: commande de 20 A330neo pour Malaysia Airlines information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Airbus indique que Malaysia Aviation Group (MAG), société mère de Malaysia Airlines, lui a passé une commande ferme pour 20 A330-900 supplémentaires, permettant de doubler la future flotte d'A330neo de la compagnie pour la porter à 40 appareils.



MAG a sélectionné l'A330neo pour la première fois en 2022 dans le cadre de son programme de renouvellement de sa flotte de gros-porteurs, avec un engagement portant sur 20 appareils, dont quatre ont déjà été livrés.



Dotés d'un tout nouvel aménagement de cabine haut de gamme, les avions assurent déjà des vols entre Kuala Lumpur et Melbourne, Auckland et Bali. L'A330-900 est capable de parcourir 7.200 milles marins (soit 13.300 km) sans escale.





Valeurs associées AIRBUS 176,2400 EUR Euronext Paris +0,49%