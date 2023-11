Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande de 10 appareils A350-900 par Egyptair information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, Airbus fait part d'une commande de 10 appareils A350-900 d'une capacité de 340 sièges chacun de la part d'Egyptair, pour répondre à la demande croissante du transport aérien.



Une fois ajoutés à la flotte, les A350-900 permettront à la compagnie égyptienne de réduire de 25% sa consommation de carburant et, par conséquent, ses émissions, tandis que ses passagers profiteront du confort de la cabine AirSpace d'Airbus.



L'ajout de ces gros-porteurs à la flotte d'Egyptair 'sera déterminant pour élargir son offre, ouvrant de nouvelles opportunités, en particulier dans l'ouest des États-Unis et en Extrême-Orient', selon Christian Scherer, chief commercial officer et head d'Airbus International.





