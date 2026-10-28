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Airbus collabore avec l'Allemagne et l'Espagne sur un avion de chasse européen
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 19:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA travaille en étroite collaboration avec les gouvernements allemand et espagnol sur un avion de chasse de nouvelle génération destiné à l'Europe, a déclaré mercredi le directeur général de la société.

L'Allemagne sollicite d'autres gouvernements en vue d'éventuels partenariats, le programme britannique GCAP constituant un partenaire potentiel évident, a ajouté Guillaume Faury lors d'une conférence de presse téléphonique.

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