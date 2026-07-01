Airbus classé parmi "les meilleures idées d'investissement au 3e trimestre" de BofA

(Zonebourse.com) - Bank of America a confirmé son conseil d'achat sur le titre Airbus, assorti d'un objectif de cours inchangé à 258 euros. Au delà de cette note, l'analyste a surtout intégré le titre de l'avionneur européen parmi sa liste des meilleures idées d'investissement pour le troisième trimestre 2026. Le titre réagit et s'adjuge 1,8%, s'inscrivant parmi les meilleurs performances du CAC 40.

Bank of America estime que le prochain point d'activité de l'avionneur devrait constituer un catalyseur positif et intègre ainsi déjà le titre à sa liste des meilleures idées d'investissement pour le 3e trimestre 2026.

L'analyste s'attend à ce que le groupe présente un objectif d'EBIT à moyen terme d'environ 10 MdsEUR pour l'activité d'aviation commerciale, adossé à des cadences mensuelles de production de 75 A320 et 12 A350.

Selon BofA, cette feuille de route permettrait de déplacer l'attention des investisseurs des seules livraisons vers le potentiel bénéficiaire à moyen terme. Le courtier précise que l'activité Aviation commerciale est capable de générer 14 à 16 MdsEUR d'EBIT avant R&D, soit un EBIT durable d'environ 10 MdsEUR après prise en compte d'une charge annuelle de R&D de 3 à 4 MdsEUR.

BofA anticipe par ailleurs des résultats solides au deuxième trimestre 2026, avec 215 à 220 livraisons et une marge d'EBIT de 14%, contre 10,4% attendus par le consensus. Le broker juge enfin la valorisation attractive et prévoit une trésorerie nette d'environ 13,6 MdsEUR en 2026 puis 17 MdsEUR en 2027, un sujet qui pourrait également être abordé lors du prochain point d'activité.

Pour rappel, ce matin mwb research était passé de "conserver" à "acheter" sur Airbus, avec un objectif de cours est porté de 180 à 215 euros. L'analyste estimait que les livraisons de 87 avions commerciaux en juin devraient porter les livraisons du deuxième trimestre à environ 235 appareils, un niveau record qui écarte le risque d'un abaissement des objectifs annuels.

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