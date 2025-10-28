 Aller au contenu principal
Airbus, Claranova, Manitou... l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 28/10/2025 à 17:34

(AOF) - Airbus

Le constructeur aéronautique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Claranova

Le pure player de l'édition de logiciels communiquera ses résultats annuels.

Manitou

Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes présentera

son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sopra Steria

L'entreprise de services du numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

AIRBUS
207,7500 EUR Euronext Paris -0,41%
CLARANOVA
1,762 EUR Euronext Paris -3,19%
MANITOU BF
17,5000 EUR Euronext Paris +0,57%
SOGECLAIR
26,3000 EUR Euronext Paris -2,95%
SOPRA STERIA
137,9000 EUR Euronext Paris -0,93%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

