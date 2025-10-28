Airbus, Claranova, Manitou... l'agenda société France du jour

(AOF) - Airbus
Le constructeur aéronautique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Claranova
Le pure player de l'édition de logiciels communiquera ses résultats annuels.
Manitou
Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes présentera
son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Sogeclair
La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'entreprise de services du numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
