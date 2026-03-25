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Airbus-China Eastern Airlines va acquérir 101 A320NEO pour environ $15,8 mds
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:40

China Eastern Airlines

600115.SS a annoncé mercredi avoir signé un accord avec Airbus

AIR.PA pour l'achat de 101 appareils A320NEO, montre un document d'enregistrement de la compagnie aérienne chinoise adressé à la Bourse de Shanghai.

Le prix catalogue total de cette acquisition s'élève à environ 15,8 milliards de dollars (13,5 milliards d'euros), selon le document. Les appareils devraient être livrés par lots entre 2028 et 2032.

(Bureau de Pékin; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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