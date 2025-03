Airbus: China Airlines Taïwan commande 10 avions A350-1000 information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que China Airlines de Taïwan a signé une commande ferme portant sur dix A350-1000, concrétisant ainsi un engagement annoncé par la compagnie en décembre 2024.



Les nouveaux A350-1000 assureront des liaisons long-courriers vers l'Amérique du Nord et l'Europe, et offriront une compatibilité opérationnelle totale avec la flotte actuelle d'A350-900 de la compagnie, garantissant ainsi une intégration et une efficacité optimales.



L'avionneur souligne que comme tous ses appareils, l'A350 peut déjà fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus vise à atteindre 100% de SAF d'ici 2030.





