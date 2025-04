Airbus: c'est aux clients de payer le surcoût des avions dû aux droits de douane

information fournie par Boursorama avec AFP • 15.04.2025 • 19:13 •

L'industrie automobile est "en danger" aux Etats-Unis et en Europe, a alerté mardi le président de Stellantis, John Elkann, mettant en cause à la fois les augmentations de droits de douane et une trajectoire "irréaliste" de réduction des émissions. "Avec de douloureux ... Lire la suite