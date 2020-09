Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus/Boeing-L'OMC autorise l'UE à taxer $4 mds de produits US-sources Reuters • 30/09/2020 à 01:01









30 septembre (Reuters) - L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé l'Union européenne à imposer de nouveaux tarifs douaniers sur 4 milliards de dollars de produits américains en représailles aux subventions accordées par les Etats-Unis à Boeing BA.N , a appris mardi Reuters de personnes au fait du dossier. Cette décision fait écho au feu vert donné en octobre dernier par l'OMC aux Etats-Unis pour appliquer des taxes douanières sur 7,5 milliards de dollars d'importations en provenance de l'UE dans le cadre du litige sur les subventions à Boeing et Airbus AIR.PA , qui dure depuis plus de 15 ans. Elle doit être publiée dans les prochaines semaines par les médiateurs de l'OMC, ont indiqué les sources. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des services du représentant américain au Commerce et de la mission de l'UE à Washington. Boeing s'est refusé à tout commentaire. (Tim Hepher, Andrea Shalal, Eric M. Johnson et David Lawder; version française Jean Terzian)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.45% BOEING CO NYSE -1.56%