Airbus: bénéfice net en hausse de 33% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Airbus publie un chiffre d'affaires de 13,54 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort à 624 ME (+8%) et laisse apparaître un bénéfice net trimestriel de 793 ME (+33%), soit un BPA de 1.01 euro (+33%).



L'avionneur rapporte par ailleurs que les commandes brutes d'avions commerciaux se sont élevées à 280 unités (T1 2024 : 170 avions), avec 204 commandes nettes après annulations (T1 2024 : 170 avions). Le carnet de commandes comptait 8726 avions commerciaux à la fin mars 2025. Airbus Helicopters a enregistré 100 commandes nettes (T1 2024 : 63 unités), bien réparties sur l'ensemble de la gamme.



' Nous maintenons nos prévisions, qui excluent les droits de douane, car ceux-ci compliquent la situation et restent incertains quant à leur mise en oeuvre, leur portée et leur durée. Nous surveillons et évaluons de près la situation, mais il est encore trop tôt pour en quantifier l'impact ' a indiqué Guillaume Faury, directeur général d'Airbus.



' Concernant nos activités de défense, nous soutenons l'approche récente visant à renforcer l'industrie européenne de défense, et nous sommes prêts, avec notre large portefeuille de produits et de solutions, à répondre aux besoins de nos clients ', a-t-il ajouté.



A ce titre, les prises de commandes en valeur chez Airbus Defence and Space ont augmenté à 2,6 milliards d'euros (T1 2024 : 2,0 milliards d'euros), traduisant une bonne dynamique dans l'ensemble de ses activités, tant pour les plateformes que pour les services.







