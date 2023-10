Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: bâtit un centre de maintenance d'A400M en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir officiellement lancé la construction d'un nouveau centre de maintenance de l'A400M à Wunstorf (Allemagne), juste à côté de la base aérienne de l'Air Transport Squadron 62 (LTG 62).



Près de 300 employés y assureront l'entretien et la maintenance des avions A400M à partir de mi-2027.



' L'A400M est en service fiable pour les forces armées allemandes depuis plus de dix ans. Pour que cela continue ainsi, le nouveau centre de maintenance Airbus A400M de Wunstorf constitue une avancée importante : nous allons ici approfondir la coopération avec les forces armées allemandes et améliorer encore la disponibilité et la capacité opérationnelle de l'A400M', a souligné Mike Schoellhorn, directeur d'Airbus Defence and Space.



L'achèvement du centre est prévu pour fin 2026 pour une mise en service à compter de la mi-2027, sous réserve d'approbation du Bureau de navigabilité de l'armée allemande.





