Airbus : baisse des livraisons d'avions depuis début 2025

(AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de mai 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 51 avions commerciaux à 32 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 243 appareils à 61 clients, soit une baisse de 5% par rapport à la même période l'an dernier, affirme RBC. La banque canadienne ajoute que "les livraisons mensuelles ont diminué de 4% en glissement annuel et de 9% en glissement séquentiel. Comme confirmé au début du mois de mai, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

"Airbus reste lent dans son rythme de livraisons pour le premier semestre de 2025, mais nous pensons que les 29 livraisons d'A220 depuis le début de l'année sont encourageantes, en hausse de 38 % sur un an", signale RBC.

Airbus a annoncé un profil de livraisons plus faible au premier semestre 2025 et élevé au second semestre 2025, la part des moteurs LEAP étant plus importante au premier semestre 2025, avec une normalisation attendue au second semestre 2025.

"Nous pensons que l'augmentation du nombre de ‘planeurs' A320 au premier semestre 2025 (17 planeurs à la fin du premier trimestre 2025) devrait contribuer à une accélération des livraisons de la famille A320 au second semestre 2025. Les trois livraisons d'A350 en mai et les 16 livraisons depuis le début de l'année (tendance quasi stable sur un an) sont décevantes, et nous pensons que le retard dans la mise en production de l'A350 a pesé sur le moral des troupes", relève RBC.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Airbus Group

=/ Points clés /=

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles :

- maintien en 2025 des tensions en approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 14 appareils en 2026 et 75 en 2027, via un alignement de la production d’avions avec celle des équipementiers moteurs,

- revue stratégique de la division aéro-espace (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions) et réduction d’effectifs,

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène - lancement de 2 usines pour moteurs hydrogènes en France et Allemagne,

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes de 103,5 Mds€ et un carnet de 629 M€ ;

- Situation financière solide avec un flux de trésorerie de 4,5 M€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie de 11,8 Mds€.

=/ Défis /=

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Intégration de Spirit Aerosystems, qui pèsera sur le bénéfice opérationnel mais permettra de sécuriser la chaîne d’approvisionnement ;

- Après un bénéfice net 2024 proche de son record de 2022, objectifs 2025 haussiers : livraison de 820 avions civils vs 766 en 2024, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.