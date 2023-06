Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Avolon commande 20 gros-porteurs A330neo information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Avolon, une société internationale de leasing, a signé un protocole d'accord (MoU) portant sur une commande de 20 appareils A330neo, soit le plus récent gros-porteur d'Airbus



Avolon compte ainsi tirer parti de la demande croissante de gros-porteurs dans le monde.



Y compris les avions détenus, gérés et engagés, Avolon dispose actuellement d'une flotte totale de 616 appareils Airbus (en détail: 55 A330neo, 208 A320ceo, 285 A320neo, 51 A330ceo et 17 A350).



' Nos récentes commandes d'avions et nos engagements reflètent notre confiance dans la trajectoire de croissance à long terme du secteur de l'aviation, qui est décrite dans notre récente World Fleet Forecast qui prévoit que la flotte mondiale de passagers doublera presque d'ici 2042', a commenté Andy Cronin, directeur général d'Avolon.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00%