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Airbus-Aviation Capital Group commande 75 appareils de la famille A320neo
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 09:10

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Airbus SE AIR.PA :

* AVIATION CAPITAL GROUP COMMANDE 75 APPAREILS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO

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(Rédaction de Gdansk)

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