Airbus-Aviation Capital Group commande 75 appareils de la famille A320neo

Airbus SE AIR.PA :
* AVIATION CAPITAL GROUP COMMANDE 75 APPAREILS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Pékin a invité vendredi la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche à venir "plus souvent" en Chine après ses propos sur les carences des toilettes dans ce pays quand elle y vivait. "Nous l'invitons à venir en Chine plus souvent, quand elle en aura l'occasion", ... Lire la suite
L'accord constitue une "approche équilibrée", entre une "trajectoire ambitieuse de décarbonation européenne" et une prise en compte des "réalités" du marché automobile, estiment Paris et Berlin. La France et l'Allemagne s'apprêtent à valider un accord provisoire ... Lire la suite
Une campagne pour son parti, ou un dernier tour de piste à sa propre gloire ? Donald Trump sillonne l'Amérique à l'approche des élections de mi-mandat, mais le soutien aux candidats républicains s'efface souvent derrière l'envie, pour le président américain, de ... Lire la suite
Vitali Klitschko a rangé ses gants il y a longtemps mais il lui arrive toujours de rendre des coups. Le maire de Kiev s'efforce aujourd'hui de protéger la capitale ukrainienne des frappes russes et de répondre aux critiques de Volodymyr Zelensky. Ancien champion ... Lire la suite
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