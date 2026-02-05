Airbus anticipe un marché des services aéronautiques de 138,7 MdsUSD en Asie-Pacifique d'ici 2044
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 12:04
Airbus annonce que le marché des services aéronautiques en Asie-Pacifique atteindra 138,7 milliards de dollars à l'horizon 2044, selon sa dernière prévision Global Services Forecast. La demande régionale devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 5,2%, soutenue par une forte hausse du trafic et des livraisons d'appareils.
Sur 20 ans, la région aura besoin de 19 560 nouveaux avions passagers, soit 46% de la demande mondiale, tandis que le trafic passagers augmentera de 4,4% par an, contre 3,6% au niveau mondial.
Les services numériques et de connectivité, intégrant intelligence artificielle et analyse de données, atteindraient 11,2 MdsUSD, tandis que la formation grimperait à 7,7 MdsUSD avec la généralisation de la formation et évaluation basées sur les compétences (CBTA).
Airbus estime par ailleurs que le soutien aux opérations de maintenance pèsera 46,4 MdsUSD et les opérations au sol 31 MdsUSD, confirmant le rôle central de l'Asie-Pacifique dans la croissance mondiale des services aéronautiques.
Pour rappel, et à titre de comparaison, Boeing a annoncé fin janvier tabler sur une hausse de 7% par an en moyenne du trafic aérien de passagers en Inde et en Asie du Sud au cours des 20 prochaines années, porté par l'essor de la classe moyenne, la croissance économique et par les investissements dans les aéroports et la connectivité. Selon l'avionneur, cette demande de transport aérien implique que les compagnies auront besoin de près de 3 300 nouveaux avions d'ici 2044, selon les projections du Commercial Market Outlook (CMO) de l'entreprise pour l'Asie du Sud.
