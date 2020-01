Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus annonce un accord de principe pour clore des enquêtes pour corruption Reuters • 28/01/2020 à 07:51









(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 28 janvier (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mardi avoir trouvé un accord de principe avec le parquet national financier (PNF) en France et avec des autorités similaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans le cadre d'enquêtes pour corruption présumée. L'avionneur européen déclare ne pas pouvoir en dire davantage pour des raisons juridiques, ces accords n'ayant pas encore été définitivement validés. Le Financial Times a rapporté lundi, à partir de sources proches du dossier, qu'Airbus pourrait accepter de verser environ 3 milliards de dollars (2,72 milliards d'euros) de pénalités pour mettre fin à ces enquêtes. Airbus fait l'objet d'enquêtes anticorruption sur sa façon de recourir à des intermédiaires pour ses ventes d'avions de ligne, une pratique qui n'a plus cours depuis 2014 selon ses dirigeants. Le groupe a déjà dit par le passé coopérer aux enquêtes du PNF français, du SFO (Serious Fraud Office) britannique et des autorités américaines. Au coeur du dossier se trouve un système d'agents datant de plusieurs décennies, géré par une unité du siège maintenant dissoute, qui comptait environ 250 personnes réparties dans le monde entier et se traduisait par plusieurs centaines de millions d'euros d'honoraires par an, selon des personnes au fait de la question. L'ouverture des enquêtes pour corruption a contribué à accélérer le renouvellement de la direction d'Airbus ces dernières années, le groupe paraissant soucieux de présenter de nouveaux visages aux instances de lutte contre la corruption dans l'espoir de conclure plus facilement des accords amiables, selon des sources. Reuters a ainsi rapporté en octobre 2018 que le conseil d'administration d'Airbus avait choisi de hâter le départ du directeur financier Harald Wilhelm - ce qui avait provoqué la démission surprise de celui-ci -, tout en reconnaissant qu'il avait été à l'origine de l'audit interne et de l'arrêt de cette pratique des intermédiaires. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00%