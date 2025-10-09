Airbus, Alstom, Alten, Sodexo ... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Advini

Le groupe viticole AdVini affiche au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 131,6 millions d'euros, en repli de 3,7% à périmètre et change constants. La marge brute s'établit à 39,2%, soit 2,2 points d'amélioration sur un an, malgré la baisse des revenus. L'Ebitda progresse de 0,9 point à 7,4%, porté par la stabilité des charges de personnel et charges externes. La perte nette s'est réduite sur ce semestre sur un an passant de 2,5 millions à 600 000 euros. AdVini améliore fortement sa marge opérationnelle : +3,1% à 4 millions d'euros.

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de septembre 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 73 avions commerciaux à 41 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 507 appareils pour 79 clients. Le nombre de commandes brutes en septembre s'est élevé à 10, pour un total de 610 depuis le début de l'année 2025. Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Alstom

Le conseil d'administration d'Alstom annonce la nomination de Martin Sion au poste de directeur général, à compter du 1er avril 2026. Il succédera à Henri Poupart-Lafarge, qui a annoncé en mai dernier sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de directeur général, fonction qu'il occupe depuis février 2016. Martin Sion a été directeur des démarches de progrès de Snecma (aujourd'hui Safran Aircraft Engines), puis, en 2009, directeur du centre d'excellence industrielle " Habillage et équipements ". De 2010 à 2013, Martin Sion dirige la division moteurs spatiaux de la société.

Alten

Le conseil d'administration d'Alten réuni le 8 octobre a décidé la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Il a décidé sur proposition du comité des rémunérations et des nominations de nommer Cyril Malargé en qualité de directeur général. Ces décisions prendront effet au plus tard le 31 janvier 2026 après que les fonctions actuelles de Cyril Malargé auront pris fin. Simon Azoulay continuera à exercer les fonctions de président du conseil d'administration d'Alten et accompagnera Cyril Malargé dans sa prise de fonction.

Cegedim

Cegedim, via sa filiale espagnole Stacks, a été choisi pour la mise en place, le déploiement et l'assistance technique du nouveau dossier médical électronique des soins primaires aux Baléares. Ce marché public est attribué pour une durée de 36 mois et s'inscrit dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience espagnol, financé par l'Union européenne à travers les fonds NextGenerationEU. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.

Cogra

Le chiffre d'affaires de Cogra au premier trimestre de son exercice 2025/2026 progresse de 16,5% à 9,9 millions d'euros sur un an. Le groupe signe ainsi un retour d'une croissance à deux chiffres. Sur cette période à la saisonnalité généralement faible, les ventes ont été portées par une demande soutenue, tant chez les particuliers que dans le collectif et le tertiaire. Avec la normalisation progressive du marché, Cogra a abordé cet exercice sur des bases assainies : stabilisation des prix, volumes de granulés en hausse, stocks revenus à un niveau de référence et endettement fortement réduit.

Edenred

A la suite de sa nomination en tant que directeur général de Sodexo , Thierry Delaporte a présenté au conseil d'administration d'Edenred sa démission de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat. Le conseil d'administration se réserve la possibilité de coopter un nouvel administrateur au cours des prochaines semaines. Si tel était le cas, la ratification de cette cooptation pour la durée restant à courir du mandat de Thierry Delaporte, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2028, serait soumise à l'assemblée générale du 7 mai 2026.

Sodexo

Le conseil d'administration de Sodexo a annoncé la nomination de Thierry Delaporte au poste de directeur général du groupe. Il prendra son poste le 10 novembre prochain. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de présidente du conseil d'administration sera dissociée de celle de directeur général. Sophie Bellon, directrice générale jusqu'au 10 novembre, exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte.

Sopra Steria

Le conseil d'administration de Sopra Steria a pris acte de la décision de Cyril Malargé de quitter ses fonctions de directeur général pour poursuivre une nouvelle opportunité. Le processus de désignation d'un nouveau directeur général a déjà été lancé et la transition sera assurée par une équipe resserrée autour du directeur des opérations du groupe.

Vergnet

Le groupe Vergnet spécialisé dans les énergies renouvelables (éolien, solaire, solutions hybrides) a conclu un contrat de distribution tripartite avec Sunman Energy et Innotec. Ces deux groupes ont confié à Vergnet l'exclusivité de la distribution en France des panneaux photovoltaïques souples développés et fabriqués par Sunman Energy. Aucun détail financier n'a été divulgué sur ce contrat. Vergnet assurera la mise en place d'un réseau de formation et d'accompagnement sur ce produit, dédié aux installateurs et partenaires.