Airbus: Aircalin commande deux A350-900 information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Aircalin, compagnie aérienne de la Nouvelle-Calédonie, annonce une commande auprès d' Airbus portant sur deux A350-900, pour lui permettre d'accompagner l'adaptation de sa flotte et l'expansion de son réseau long-courrier.



Le transporteur prévoit de configurer ces appareils dans une disposition premium à trois classes offrant du confort à plus de 320 passagers. Ceci comprendrait une classe affaires élargie et représenterait un gain de capacité de 15% par rapport aux A330neo.



'Ces avions sont essentiels pour opérer notre liaison Nouméa-Paris via Bangkok récemment inaugurée. Ils ouvriront la voie à nos vols très long courrier et permettront à Aircalin de poursuivre sa stratégie de développement', commente son CEO Georges Selefen.





