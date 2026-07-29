Airbus affirme avoir payé une amende de 6 millions de livres sterling dans le cadre d'une enquête britannique sur le contrôle des exportations

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Airbus AIR.PA a déclaré mercredi avoir versé un peu plus de 6,4 millions de livres sterling aux autorités fiscales et douanières britanniques pour mettre fin à une enquête ouverte il y a deux ans concernant des violations des règles de contrôle des exportations.

Le constructeur aéronautique européen avait annoncé en 2024 l'ouverture de cette enquête concernant plusieurs de ses entités britanniques.

L'accord conclu en début de mois "clôt et résout entièrement l'affaire", a déclaré Airbus dans les notes accompagnantses résultats trimestriels publiés mercredi .

Des sources proches de l’enquête ont indiqué qu’elle portait sur des anomalies concernant le transfert transfrontalier de pièces destinées à l’avion de transport militaire A400M, mises au jour lors d’un audit en 2022.

Airbus n’a pas souhaité s’exprimer sur les détails de l’enquête, mais a précisé avoir volontairement signalé ces problèmes et coopéré pleinement à l’examen.

La société « a mis en œuvre depuis longtemps des mesures correctives exhaustives », a déclaré un porte-parole.

En 2020, Airbus avait accepté de verser 10 millions de dollars et de nommer un responsable de la conformité aux contrôles à l’exportation afin de donner suite aux conclusions du Département d’État, selon lesquelles Airbus avait enfreint les contrôles à l’exportation connus sous le nom de "International Traffic in Arms Regulations" (ITAR).