Airbus affiche un EBIT ajusté de 4,9 milliards d'euros en 2021
information fournie par Reuters17/02/2022 à 07:45
17 février (Reuters) - Airbus SE AIR.PA :
* POUR ÉTABLIR SES PRÉVISIONS POUR 2022, LA SOCIÉTÉ PART DU PRINCIPE QUE L'ÉCONOMIE MONDIALE, LE TRAFIC AÉRIEN, LES OPÉRATIONS INTERNES DE LA SOCIÉTÉ ET SA CAPACITÉ À FOURNIR DES PRODUITS ET DES SERVICES NE SUBIRONT AUCUNE AUTRE PERTURBATION
* EN 2021, BÉNÉFICE NET DE 4,2 MILLIARDS D'EUROS ; BPA ( PUBLIÉ ) DE 5,36 €
* PERSPECTIVES 2022: 720 LIVRAISONS D'AVIONS COMMERCIAUX
* PERSPECTIVES 2022: EBIT AJUSTÉ DE 5,5 MILLIARDS D'EUROS
* EN 2021, FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AVANT FUSIONS ET ACQUISITIONS ET FINANCEMENT DES CLIENTS : 3,5 MILLIARDS D'EUROS
* EN 2021, TRÉSORERIE NETTE : 7,6 MILLIARDS D'EUROS
* PERSPECTIVES 2022: FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AVANT FUSIONS ET ACQUISITIONS ET FINANCEMENT DES CLIENTS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS
* EN 2021, REVENUS 52,1 MILLIARDS D'EUROS ; EBIT AJUSTÉ 4,9 MILLIARDS D'EUROS ; EBIT (DÉCLARÉ) 5,3 MILLIARDS D'EUROS
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2022 LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE 2021 DE 1,50 € PAR ACTION. LA DATE DE PAIEMENT EST FIXÉE AU 21 AVRIL 2022
* 611 AVIONS COMMERCIAUX LIVRÉS EN 2021
* AU 31 DÉCEMBRE 2021, LA POSITION DE TRÉSORERIE BRUTE S'ÉLEVAIT À 22,7 MILLIARDS D'EUROS AVEC UNE POSITION DE TRÉSORERIE NETTE CONSOLIDÉE DE 7,6 MILLIARDS D'EUROS
* LES PRISES DE COMMANDES CONSOLIDÉES EN VALEUR ONT AUGMENTÉ À 62,0 MILLIARDS D'EUROS, LE CARNET DE COMMANDES CONSOLIDÉ ÉTANT ÉVALUÉ À 398 MILLIARDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021
* EBIT AJUSTÉ À EUR 4,87 MDS EN 2021 CONTRE EUR 1,71 MDS IL Y A UN AN
Texte original sur Eikon ....nEQ5v77Tga Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Bureau de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-0.44%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer