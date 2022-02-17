 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MAR 22 CAC 40 Index (10x)
6 980.00
+0.28%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
MAR 22 CAC 40 Index (10x)
6 980.00
+0.28%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus affiche un EBIT ajusté de 4,9 milliards d'euros en 2021
information fournie par Reuters17/02/2022 à 07:45

17 février (Reuters) - Airbus SE AIR.PA :

* POUR ÉTABLIR SES PRÉVISIONS POUR 2022, LA SOCIÉTÉ PART DU PRINCIPE QUE L'ÉCONOMIE MONDIALE, LE TRAFIC AÉRIEN, LES OPÉRATIONS INTERNES DE LA SOCIÉTÉ ET SA CAPACITÉ À FOURNIR DES PRODUITS ET DES SERVICES NE SUBIRONT AUCUNE AUTRE PERTURBATION

* EN 2021, BÉNÉFICE NET DE 4,2 MILLIARDS D'EUROS ; BPA ( PUBLIÉ ) DE 5,36 €

* PERSPECTIVES 2022: 720 LIVRAISONS D'AVIONS COMMERCIAUX

* PERSPECTIVES 2022: EBIT AJUSTÉ DE 5,5 MILLIARDS D'EUROS

* EN 2021, FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AVANT FUSIONS ET ACQUISITIONS ET FINANCEMENT DES CLIENTS : 3,5 MILLIARDS D'EUROS

* EN 2021, TRÉSORERIE NETTE : 7,6 MILLIARDS D'EUROS

* PERSPECTIVES 2022: FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AVANT FUSIONS ET ACQUISITIONS ET FINANCEMENT DES CLIENTS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS

* EN 2021, REVENUS 52,1 MILLIARDS D'EUROS ; EBIT AJUSTÉ 4,9 MILLIARDS D'EUROS ; EBIT (DÉCLARÉ) 5,3 MILLIARDS D'EUROS

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSERA À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2022 LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE 2021 DE 1,50 € PAR ACTION. LA DATE DE PAIEMENT EST FIXÉE AU 21 AVRIL 2022

* 611 AVIONS COMMERCIAUX LIVRÉS EN 2021

* AU 31 DÉCEMBRE 2021, LA POSITION DE TRÉSORERIE BRUTE S'ÉLEVAIT À 22,7 MILLIARDS D'EUROS AVEC UNE POSITION DE TRÉSORERIE NETTE CONSOLIDÉE DE 7,6 MILLIARDS D'EUROS

* LES PRISES DE COMMANDES CONSOLIDÉES EN VALEUR ONT AUGMENTÉ À 62,0 MILLIARDS D'EUROS, LE CARNET DE COMMANDES CONSOLIDÉ ÉTANT ÉVALUÉ À 398 MILLIARDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* EBIT AJUSTÉ À EUR 4,87 MDS EN 2021 CONTRE EUR 1,71 MDS IL Y A UN AN

Texte original sur Eikon ....nEQ5v77Tga Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Bureau de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
Euronext Paris -0.44%
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.