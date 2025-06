Airbus: accord avec Singapour pour le H225M information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters indique avoir signé un accord portant sur des capacités d'association avec et sans équipage de son système aérien sans équipage (UAS) Flexrotor pour l'hélicoptère H225M Medium Lift exploité par l'armée de l'air de Singapour (RSAF).



HTeaming, un système modulaire d'association avec et sans équipage d'Airbus qui comprend actuellement un modem, quatre antennes, une tablette et un logiciel, sera intégré à bord du H225M de la RSAF, permettant à son équipage de prendre le contrôle total du Flexrotor.



'La démonstration opérationnelle sera mise en place pour montrer l'efficacité de la solution d'association d'Airbus et la valeur ajoutée de la coopération entre les hélicoptères avec équipage et les systèmes aériens sans équipage', précise le groupe.





