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Airbus-Accord avec Diehl sur la défense aérienne et antimissile intégrée
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 11:36

Airbus SE AIR.PA :

* ACCORD AVEC DIEHL DEFENCE VISANT À RENFORCER LA COOPÉRATION DANS LA DÉFENSE AÉRIENNE ET ANTIMISSILE INTÉGRÉE

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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