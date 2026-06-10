information fournie par Reuters • 10/06/2026 à 11:36

Airbus-Accord avec Diehl sur la défense aérienne et antimissile intégrée

Airbus SE AIR.PA :

* ACCORD AVEC DIEHL DEFENCE VISANT À RENFORCER LA COOPÉRATION DANS LA DÉFENSE AÉRIENNE ET ANTIMISSILE INTÉGRÉE

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(Rédaction de Gdansk)