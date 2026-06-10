Airbus-Accord avec Diehl sur la défense aérienne et antimissile intégrée

Airbus SE AIR.PA :
* ACCORD AVEC DIEHL DEFENCE VISANT À RENFORCER LA COOPÉRATION DANS LA DÉFENSE AÉRIENNE ET ANTIMISSILE INTÉGRÉE
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Un tribunal militaire indonésien a condamné mercredi quatre soldats à des peines de prison ferme comprises entre 18 mois et trois ans, pour avoir mené une attaque à l'acide contre un militant des droits humains. Mi-mars, Andrie Yunus, coordinateur adjoint de l'ONG ... Lire la suite
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