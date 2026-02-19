Airbus abaisse son objectif de production, Ebit ajusté à +17% au T4

Airbus AIR.PA a annoncé jeudi qu'il révisait à la baisse son principal objectif de production, invoquant des pénuries de moteurs provenant de l'un de ses principaux fournisseurs, Pratt & Whitney, tout en publiant une hausse de 17% de son bénéfice opérationnel au titre du quatrième trimestre.

L'avionneur européen a précisé dans un communiqué qu'il visait désormais d'ici à la fin de 2027 une production mensuelle de 70 à 75 A320neo, son modèle le plus vendu, pour se stabiliser à 75 appareils par mois au-delà. Il prévoyait auparavant un rythme mensuel de 75 unités en 2027, contre environ 60 actuellement.

Airbus a en outre vu son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté, indicateur-clé, atteindre 2,98 milliards d'euros sur la période octobre-décembre, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 5% à 25,98 milliards.

