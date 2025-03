Airbus: a présenté son hélicoptère H140 au salon de Dallas information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 17:25









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a profité du salon Verticon de Dallas pour dévoiler son H140, un hélicoptère présenté comme 'polyvalent et destiné à la catégorie des bimoteurs légers'.



Ce modèle de 3 tonnes vise à améliorer les performances, la rentabilité et le confort pour les passagers et l'équipage.



Il complète l'offre d'Airbus Helicopters dans les segments des services médicaux d'urgence, du transport de passagers, et de l'aviation privée et d'affaires. Son entrée en service est prévue pour 2028 dans le segment des services médicaux d'urgence.



'L'introduction d'un nouvel hélicoptère dans le segment des bimoteurs légers témoigne de notre engagement à répondre aux besoins évolutifs de nos clients', a commenté Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters.







