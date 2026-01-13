 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus a nommé Matthieu Louvot directeur général d'Airbus Helicopters
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 11:47

Airbus a nommé Matthieu Louvot directeur général d'Airbus Helicopters, à compter du 1er avril 2026. Il sera rattaché au directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, et fera partie du comité exécutif de la société.


Matthieu Louvot, actuellement vice-président exécutif en charge de la stratégie chez Airbus, succédera à Bruno Even.

Matthieu Louvot a débuté sa carrière dans l'administration française, notamment comme conseiller pour l'industrie auprès de la Présidence de la République. Il a rejoint Airbus Helicopters en 2010 où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de vice-président exécutif en charge du support et des services clients et de vice-président exécutif en charge des programmes.

" Nos équipes chez Helicopters bénéficieront du leadership de Matthieu, dont la vaste expérience dans l'industrie hélicoptère et la connaissance approfondie des priorités opérationnelles et stratégiques de la Division permettront une transition en douceur. " a déclaré Guillaume Faury, PDG d'Airbus.

Valeurs associées

AIRBUS
217,8500 EUR Euronext Paris +0,79%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.01.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * GRANDES

  • Le logo d'Alstom (Crédit: / Adobe Stock)
    Alstom a signé un contrat de maintenance de 300 locomotives en Inde
    information fournie par Zonebourse 13.01.2026 12:15 

    Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL). Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins ... Lire la suite

  • Des agriculteurs en tracteurs circulent en convoi à Paris lors d'une manifestation pour exiger une "action concrète et immédiate" du gouvernement, le 13 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Les tracteurs aux abords de l'Assemblée nationale pour exprimer la "révolte" agricole
    information fournie par AFP 13.01.2026 12:14 

    Plus de 350 tracteurs ont pris position mardi matin aux abords de l'Assemblée nationale, à Paris, les agriculteurs en colère assurant qu'ils ne bougeraient pas tant que leurs demandes n'auraient pas été "entendues" par le gouvernement. "On demande à être reçus ... Lire la suite

  • Les difficultés d'approvisionnements en psychotropes, qui touchent plusieurs traitements depuis environ un an, s'améliorent mais la situation reste fragile et des tensions devraient perdurer plusieurs mois, selon l'Agence du médicament ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Pénurie de psychotropes: l'agence du médicament constate une "fragile" amélioration
    information fournie par AFP 13.01.2026 12:14 

    Les difficultés d'approvisionnements en psychotropes, qui touchent plusieurs traitements depuis environ un an, s'améliorent mais la situation reste fragile et des tensions devraient perdurer plusieurs mois, a signalé mardi l'agence du médicament. "De manière générale, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank