Airbus a livré une trentaine d'appareils au cours de la première quinzaine de décembre, selon des sources

Les livraisons de décembre ont commencé lentement dans l'attente des détails de la réparation du fuselage

Le constructeur doit tripler la cadence pour atteindre l'objectif révisé de fin d'année

(Ajoute du contexte) par Tim Hepher

Airbus AIR.PA a livré une trentaine d'appareils au cours de la première quinzaine de décembre, à un rythme inférieur à la moyenne pour le mois, certaines compagnies aériennes attendant des précisions sur les solutions apportées à un récent problème de fuselage , ont indiqué lundi des sources industrielles et des analystes.

Il en reste donc plus de 100 à livrer au cours de la seconde moitié du mois pour atteindre l'objectif révisé pour 2025 d'environ 790 avions, après qu'Airbus ait livré 657 avions entre janvier et novembre.

"S'ils doivent livrer 104 avions supplémentaires pour atteindre l'objectif révisé d'environ 790, cela semble être un défi de taille à ce stade du mois", a déclaré l'analyste Rob Morris, notant que les données de Cirium indiquaient 29 livraisons à la date de vendredi dernier.

Airbus, qui a souvent l'habitude d'accélérer sa production dans les derniers jours de l'année, a refusé de commenter les données du milieu du mois.

Ce mois-ci, Airbus a réduit de 4 % son objectif de livraison pour l'ensemble de l'année, passant de 820 à environ 790 jets, après ce que le directeur général Guillaume Faury a qualifié de "faibles" livraisons en novembre, suite à la découverte d'un problème de qualité sur certains panneaux de fuselage de la famille A320.

Selon des sources industrielles, plusieurs compagnies aériennes ont hésité à prendre livraison avant d'avoir reçu de plus amples détails techniques des inspections qui devront être effectuées sur jusqu'à 628 avions en cours de production ou déjà dans la flotte.

Certains transporteurs ont fait pression pour obtenir des compensations et de meilleures conditions de garantie pour cette perturbation, qui fait suite à un rappel pour un problème de logiciel, ont-ils précisé.

Airbus s'est refusé à tout commentaire sur les discussions commerciales.

La société a déclaré que le défaut du panneau n'affectait pas la sécurité du vol, alors que le rappel d'urgence du logiciel visait à remédier à un problème de sécurité lié au rayonnement cosmique révélé par une perte d'altitude en plein vol sur un vol de JetBlue en octobre.

Airbus reste devant Boeing BA.N en ce qui concerne les livraisons, qui contribuent à déterminer le chiffre d'affaires, mais la semaine dernière, il a admis qu'il était susceptible de perdre la course aux commandes pour la première fois en six ans.