Le bruit perturbe le sommeil de milliers de Franciliens, confirme une étude

Entre le trafic routier, les terrasses de bars et les avions, le bruit perturbe le sommeil de milliers de Franciliens, ici dans le centre de Paris le 26 octobre 2020 ( AFP / Ludovic MARIN )

Entre le trafic routier, les terrasses de bars et les avions, le bruit perturbe le sommeil de milliers de Franciliens, selon une étude rendue publique lundi par l'observatoire du bruit en Ile-de-France, Bruitparif, et l'observatoire régional de santé.

Être exposé "au bruit environnemental la nuit est associé à une augmentation des remboursements de médicaments pour lutter contre l'insomnie", selon l'étude "Somnibruit", menée conjointement avec l'unité de recherche sommeil-vigilance-fatigue (VIFASOM) et l'université Paris Cité.

Elle a été menée entre 2017 et 2019 sur Paris et 432 communes qui regroupent plus de 10 millions d'habitants.

Les chercheurs ont notamment analysé les données de remboursement de médicaments à visée hypnotique par commune ou arrondissement, ainsi que les niveaux de bruit nocturne générés par le trafic routier, ferroviaire, aérien ou encore les terrasses de bars ou restaurants.

Selon le communiqué diffusé lundi, environ 510.000 personnes sont concernées chaque années par un remboursement de médicaments pour troubles chronique du sommeil et près de 76% de la population (soit environ 8 millions d'habitants dans le cadre de l'étude) est exposée à un niveau de bruit routier qui dépasse la recommandation de l'OMS (45 dB maximum entre 22H00 et 06H00).

"C'est la première fois en France qu'une étude met en évidence un lien entre remboursement d'hypnotiques et exposition au bruit la nuit", affirme Nathalie Beltzer, directrice de l'ORS Ile-de-France, citée dans le communiqué.

"Si les valeurs guides de l'OMS relatives au bruit nocturne étaient respectées, ce serait près de 15.000 personnes qui pourraient se passer de médicaments pour lutter contre l'insomnie chronique", estime-t-elle.

L'étude démontre que "différents types de bruits peuvent avoir un effet délétère: ceux liés aux transports mais aussi ceux liés aux activités récréatives nocturnes extérieures", abonde Olivier Blond, président de Bruitparif, qui espère que ces travaux "vont inciter les collectivités à faire évoluer leurs politiques de prévention du bruit dans l'environnement".