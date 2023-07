Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: a livré les premiers hélicoptères H225M à la Hongrie information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la livraison des deux premiers des 16 hélicoptères polyvalents H225M commandés par les Forces de défense hongroises.



Les H225M sélectionnés par la Hongrie sont équipés de capacités de communication de pointe et seront utilisés pour des missions de transport, de recherche et de sauvetage au combat et d'opérations spéciales.



Membre de la famille d'hélicoptères polyvalents Super Puma, cette variante militaire est actuellement opérationnelle en France, au Brésil, au Mexique, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, au Koweït et à Singapour.



' Avec le bimoteur léger H145M, qui est déjà en service, la Hongrie dispose désormais d'une flotte d'hélicoptères modernes capables d'effectuer un large éventail de missions militaires ' a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.62%