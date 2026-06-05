 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus a livré 81 avions en mai et enregistre 379 commandes brutes
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 08:20

Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN MAI : 81

* COMMANDES BRUTES EN MAI : 379

* LIVRAISONS DE 2026 JUSQU'À PRÉSENT : 262

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 815 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-MAI

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 762 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-MAI

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
177,3400 EUR Euronext Paris +0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,84 -0,55%
ABIVAX
88,25 +5,12%
CAC 40
8 245,34 +0,01%
SOITEC
149,05 -4,76%
HAFFNER ENERGY
0,2525 +3,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank