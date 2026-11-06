Airbus a livré 74 appareils en octobre

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS EN OCTOBRE: 74
* COMMANDES BRUTES EN OCTOBRE: 202
* LIVRAISONS SUR JANVIER-OCTOBRE: 621
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.376 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-OCTOBRE
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.305 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-OCTOBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 4 MODÈLES A330 EN OCTOBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 39 MODÈLES A321 NEO EN OCTOBRE
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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