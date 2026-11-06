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Airbus a livré 74 appareils en octobre
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 08:59

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Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN OCTOBRE: 74

* COMMANDES BRUTES EN OCTOBRE: 202

* LIVRAISONS SUR JANVIER-OCTOBRE: 621

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.376 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.305 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 4 MODÈLES A330 EN OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 39 MODÈLES A321 NEO EN OCTOBRE

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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