Airbus a livré 73 appareils en septembre
information fournie par AOF 08/10/2025 à 18:04

(AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de septembre 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 73 avions commerciaux à 41 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 507 appareils pour 79 clients. Le nombre de commandes brutes en septembre s'est élevé à 10, pour un total de 610 depuis le début de l'année 2025. Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires " Prochain chapitre " :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- proche de supprimer totalement les problèmes d’approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 14 appareils en 2026 et 75 en 2027,

- poursuivant la revue stratégique de la division aéro-espace (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions), avec réduction d’effectifs, d’où une amélioration du flux de trésorerie, malgré la hausse des stocks à fin mars ;

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route " Fast-Track " priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion " ZEROe " avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes de 103,5 Mds€ et un carnet de 629 Mds€ ;

- Situation financière solide avec un flux de trésorerie de 4,5 M€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie de 11,8 Mds€.

Défis

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Intégration de Spirit Aerosystems, qui pèsera sur le bénéfice opérationnel mais permettra de sécuriser la chaîne d’approvisionnement;

- Réflexion en cours contre les droits de douane américains : livraisons à des compagnies hors juridiction américain, du type des A 350 de Delta pour le Japon, guerre commerciale avec Boeing ;

- Attente d’une hausse des prix de vente pour l’A 220 et l’A 350

- Après une hausse de 5,6% du chiffre d’affaires et de 3,7% du bénéfice d’exploitation à fin mars, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils vs 766 en 2024, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
205,3000 EUR Euronext Paris +1,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

