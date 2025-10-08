Airbus a livré 73 appareils en septembre

(AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de septembre 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 73 avions commerciaux à 41 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 507 appareils pour 79 clients. Le nombre de commandes brutes en septembre s'est élevé à 10, pour un total de 610 depuis le début de l'année 2025. Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Points clés

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires " Prochain chapitre " :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- proche de supprimer totalement les problèmes d’approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 14 appareils en 2026 et 75 en 2027,

- poursuivant la revue stratégique de la division aéro-espace (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions), avec réduction d’effectifs, d’où une amélioration du flux de trésorerie, malgré la hausse des stocks à fin mars ;

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route " Fast-Track " priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion " ZEROe " avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes de 103,5 Mds€ et un carnet de 629 Mds€ ;

- Situation financière solide avec un flux de trésorerie de 4,5 M€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie de 11,8 Mds€.

Défis

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Intégration de Spirit Aerosystems, qui pèsera sur le bénéfice opérationnel mais permettra de sécuriser la chaîne d’approvisionnement;

- Réflexion en cours contre les droits de douane américains : livraisons à des compagnies hors juridiction américain, du type des A 350 de Delta pour le Japon, guerre commerciale avec Boeing ;

- Attente d’une hausse des prix de vente pour l’A 220 et l’A 350

- Après une hausse de 5,6% du chiffre d’affaires et de 3,7% du bénéfice d’exploitation à fin mars, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils vs 766 en 2024, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.