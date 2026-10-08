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Airbus a livré 72 avions en septembre
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 17:47

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Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN SEPTEMBRE : 72

* COMMANDES BRUTES EN SEPTEMBRE : 17

* LIVRAISONS SUR JANVIER-SEPTEMBRE : 547

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.174 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-SEPTEMBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.105 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-SEPTEMBRE

Texte original https://tinyurl.com/4dz7uc5m

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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