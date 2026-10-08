Airbus a livré 72 avions en septembre

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS EN SEPTEMBRE : 72
* COMMANDES BRUTES EN SEPTEMBRE : 17
* LIVRAISONS SUR JANVIER-SEPTEMBRE : 547
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.174 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-SEPTEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.105 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-SEPTEMBRE
Texte original https://tinyurl.com/4dz7uc5m
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(Rédaction de Gdansk)
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