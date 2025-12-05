Airbus a livré 72 avions en novembre

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS EN NOVEMBRE : 72
* COMMANDES BRUTES EN NOVEMBRE : 75
* LIVRAISONS SUR JANVIER-NOVEMBRE : 657
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 175 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 322 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 44 MODÈLES A350 SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 797 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-NOVEMBRE
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 700 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-NOVEMBRE
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer