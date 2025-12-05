Airbus a livré 72 appareils en novembre, 75 commandes brutes reçues
Sur les 11 premiers mois de l'année, l'avionneur européen indique avoir livré 657 avions à 87 clients, un chiffre qui va l'obliger à livrer 133 unités au mois de décembre afin d'atteindre son objectif abaissé de 790 livraisons annuelles, contre 820 précédemment.
"Au vu des 64 appareils qui restent en stocks et des 35 à 40 "gliders" (appareils assemblés, mais encore dépourvus de réacteurs, NDR) déjà produits cette année, cela semble réalisable à moins que le groupe se trouve confronté à de nouvelles difficultés en termes de livraisons de moteurs et d'inspections sur les panneaux de fuselage", commentent ce matin les analystes de Jefferies dans une note de réaction.
Airbus a également fait état de 75 commandes brutes reçues au cours du mois de novembre.
Suite à ces nouvelles, l'action Airbus progressait de quasiment 1% vendredi matin à la Bourse de Paris, mais se dirigeait vers des pertes hebdomadaires de l'ordre de 5,8% à l'issue d'une semaine compliquée, marquée par la révélation de problèmes de logiciels sur ses A320 et de soucis de qualité sur un lot de panneaux de fuselage.
