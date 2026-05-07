Airbus a livré 67 avions en avril et enregistre 28 commandes brutes

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information fournie par Boursorama avec AFP•07.05.2026•19:16•
Le chancelier allemand Friedrich Merz a vivement critiqué jeudi l'offre de rachat lancée sur Commerzbank par sa rivale italienne UniCredit, estimant qu'elle détruisait "la confiance" dans la deuxième banque privée allemande. "Oui, nous avons besoin de grandes banques ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•07.05.2026•19:14•
Après un premier trimestre très poussif, Airbus a accéléré ses livraisons en avril avec 67 avions remis, a annoncé l'avionneur européen jeudi. Airbus a livré 67 avions à 39 clients contre 53 en avril 2025 ce qui porte à 181 le nombre d'appareils livrés depuis le ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des niveaux de l'action tout au long du texte; ajout d'informations sur la ...
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Les Britanniques ont commencé à voter jeudi lors d'élections locales qui s'annoncent douloureuses pour le Labour de l'impopulaire Premier ministre Keir Starmer, menacé par le parti anti-immigration Reform UK et sur sa gauche par les Verts. Depuis son retour au ...
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