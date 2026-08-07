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Airbus a livré 67 appareils en juillet
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 08:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN JUILLET : 67

* COMMANDES BRUTES EN JUILLET : 204

* LIVRAISONS SUR JANVIER-JUILLET : 418

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.090 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-JUILLET

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1.024 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-JUILLET

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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