Airbus a livré 67 appareils à 39 clients en avril
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 17:55
Depuis le début de l'année, Airbus a livré 181 appareils à 57 clients et enregistré un total de 436 commandes brutes.
Au gong final à Paris, le titre Airbus reculait de 2,68%, affichant un repli de l'ordre de 7,5% depuis le début de l'année, dans un contexte de flambée des prix du kérosène.
Valeurs associées
|183,4400 EUR
|Euronext Paris
|-2,68%
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