 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 938,89
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus a livré 61 avions en août, selon des sources
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 21:03

Airbus AIR.PA a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés par le premier constructeur aéronautique mondial depuis le début de l'année, ont indiqué des sources industrielles mercredi.

Ces données marquent une augmentation de 30% des livraisons par rapport au mois d'août l'année dernière, mais exige d'Airbus qu'il accélère le rythme dans les mois à venir afin d'atteindre son objectif annuel d'environ 820 livraisons d'avions.

Reuters n'a pas été en mesure de joindre Airbus pour un commentaire dans l'immédiat.

L'avionneur doit publier ses données mensuelles du mois d'août vendredi.

(Reportage Tim Hepher, version française Kate Entringer)

Valeurs associées

AIRBUS
184,700 EUR Euronext Paris +3,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank