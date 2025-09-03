Airbus a livré 61 avions en août, selon des sources

Airbus AIR.PA a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés par le premier constructeur aéronautique mondial depuis le début de l'année, ont indiqué des sources industrielles mercredi.

Ces données marquent une augmentation de 30% des livraisons par rapport au mois d'août l'année dernière, mais exige d'Airbus qu'il accélère le rythme dans les mois à venir afin d'atteindre son objectif annuel d'environ 820 livraisons d'avions.

Reuters n'a pas été en mesure de joindre Airbus pour un commentaire dans l'immédiat.

L'avionneur doit publier ses données mensuelles du mois d'août vendredi.

(Reportage Tim Hepher, version française Kate Entringer)