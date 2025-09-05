Airbus a livré 61 appareils au mois d'août, 434 depuis le début de l'année
Sur les huit premiers mois de l'année, le groupe d'aéronautique fait état de 434 livraisons, ce qui signifie qu'il va lui falloir écouler 386 avions d'ici à la fin 2025 afin de pouvoir atteindre son objectif de 820 appareils livrés cette année.
Cela correspond à un rythme de quelque 96 livraisons par mois sur les quatre derniers mois de l'année, en comparaison d'une moyenne mensuelle qui s'est établie à 54 appareils depuis le début de l'année.
'A court terme, nous percevons des risques, en particulier concernant les prévisions de livraisons pour 2025, mais nous pensons que les opportunités à moyen et long terme priment sur ces incertitudes', tempéraient toutefois les analystes d'UBS dans une note diffusée hier.
'Le principal risque à la baisse est que les prévisions pour 2025 puissent ne pas être atteintes ou être révisées à la baisse si les fabricants de moteurs ne livrent pas leurs réacteurs à temps', reconnaît le bureau d'études.
'Cependant, nous percevons aussi de bonnes surprises potentielles par rapport aux livraisons pour l'exercice 2026', ajoute UBS, qui rappelle qu'Airbus a récemment adapté sa stratégie afin de muscler sa chaîne d'approvisionnement, ce qui se traduit déjà par une augmentation des cadences de production laissant entrevoir une rapide l'amélioration du côté de l'offre.
A la Bourse de Paris, les investisseurs semblaient effectivement relativiser les chiffres décevants du mois d'août, puisque le titre limitait son repli à 0,1% vendredi dans les premiers échanges. L'action affiche ainsi un gain de l'ordre de 12% sur les trois mois écoulés.
