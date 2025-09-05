 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 713,47
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus a livré 434 avions depuis le début de l'année
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 08:43

Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS SUR JANVIER-AOÛT: 434

* LIVRAISONS EN AOÛT: 61

* COMMANDES BRUTES EN AOÛT: 99

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 600 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-AOÛT

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 504 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-AOÛT

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 32 MODÈLES A350 SUR JANVIER-AOÛT

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 114 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-AOÛT

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 210 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-AOÛT

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
186,0000 EUR Euronext Paris -0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (Crédit: P.PIGEYRE/MASTERFILMS / Airbus)
    Airbus a livré 61 appareils en août
    information fournie par AOF 05.09.2025 09:52 

    (AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de août 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 61 avions commerciaux à 39 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 434 appareils à 76 clients. Airbus ... Lire la suite

  • Une publication du compte "Les Jeunes Génération.s" sur un réseau social, le 22 août 2025, appelant à une mobilisation le 10 septembre 2025, suite à un appel initialement lancé par le mouvement "Bloquons tout" contre les coupes budgétaires voulues par le Premier ministre François Bayrou ( AFP / BERTRAND GUAY )
    10 septembre : comment la mobilisation s'est construite sur les réseaux sociaux
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:34 

    "Le 10 septembre, la France s'arrête" : apparu en mai dans un canal confidentiel sur Telegram, l'appel a fini par déclencher une effervescence sur les réseaux sociaux, nourrie par un rejet du plan d'économies de François Bayrou puis par le soutien de la gauche. ... Lire la suite

  • François Bayrou à Paris, le 4 septembre 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Finances publiques : quelle est la situation réelle de la dette publique française ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.09.2025 09:23 

    Atteignant quelque 3.300 milliards d'euros, la dette représente désormais près de 114% du produit intérieur brut français. C'est l'argument central de François Bayrou pour obtenir la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre : la France est au bord du surendettement. ... Lire la suite

  • L'indice boursier allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort
    Prudence en Europe avant les chiffres de l'emploi américain
    information fournie par Reuters 05.09.2025 09:22 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui devrait conforter les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) ce ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank