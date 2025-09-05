Airbus a livré 434 avions depuis le début de l'année

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS SUR JANVIER-AOÛT: 434
* LIVRAISONS EN AOÛT: 61
* COMMANDES BRUTES EN AOÛT: 99
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 600 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-AOÛT
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 504 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-AOÛT
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 32 MODÈLES A350 SUR JANVIER-AOÛT
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 114 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-AOÛT
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 210 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-AOÛT
