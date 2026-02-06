Airbus a livré 19 appareils à une quinzaine de clients en janvier
06/02/2026
Dans le détail, les livraisons concernent 3 appareils A220-300, 5 appareils A320neo, 10 A321neo et 1 A350-900.
Le titre Airbus recule de 0,2% ce matin à Paris alors que l'indice CAC 40 affiche un repli de 0,7%;
