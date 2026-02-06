 Aller au contenu principal
Airbus a livré 19 appareils à une quinzaine de clients en janvier
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 09:53

Airbus annonce avoir livré 19 appareils à 15 clients au cours du mois de janvier. L'avionneur a également enregistré 49 commandes pour ses appareils.

Dans le détail, les livraisons concernent 3 appareils A220-300, 5 appareils A320neo, 10 A321neo et 1 A350-900.

Le titre Airbus recule de 0,2% ce matin à Paris alors que l'indice CAC 40 affiche un repli de 0,7%;

Valeurs associées

AIRBUS
189,9200 EUR Euronext Paris +0,21%
