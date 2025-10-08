Airbus a fait état de 73 livraisons en septembre

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS EN SEPTEMBRE : 73
* COMMANDES BRUTES EN SEPTEMBRE : 10
* LIVRAISONS SUR JANVIER-SEPTEMBRE : 507
* DIT AVOIR REMPORTÉ 610 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-SEPTEMBRE
* DIT AVOIR REMPORTÉ 514 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-SEPTEMBRE
* DIT AVOIR LIVRÉ 33 MODÈLES A350 SUR JANVIER-SEPTEMBRE
* DIT AVOIR LIVRÉ 132 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-SEPTEMBRE
* DIT AVOIR LIVRÉ 250 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-SEPTEMBRE
