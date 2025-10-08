 Aller au contenu principal
Airbus a fait état de 73 livraisons en septembre
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 18:08

Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN SEPTEMBRE : 73

* COMMANDES BRUTES EN SEPTEMBRE : 10

* LIVRAISONS SUR JANVIER-SEPTEMBRE : 507

* DIT AVOIR REMPORTÉ 610 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-SEPTEMBRE

* DIT AVOIR REMPORTÉ 514 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-SEPTEMBRE

* DIT AVOIR LIVRÉ 33 MODÈLES A350 SUR JANVIER-SEPTEMBRE

* DIT AVOIR LIVRÉ 132 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-SEPTEMBRE

* DIT AVOIR LIVRÉ 250 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-SEPTEMBRE

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

