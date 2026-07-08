information fournie par Zonebourse • 08/07/2026 à 18:08

Airbus a enregistré 71 commandes en juin 2026

Airbus annonce ses chiffres de commandes et de livraisons d'avions commerciaux pour le mois de juin 2026.

Airbus a réalisé en juin 2026 89 livraisons à 49 clients.

Le nombre de commandes brutes en juin 2026 est de 71 commandes.

Airbus a effectué au total 351 livraisons à 77 clients en 2026.