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Airbus a enregistré 71 commandes en juin 2026
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 18:08

Airbus annonce ses chiffres de commandes et de livraisons d'avions commerciaux pour le mois de juin 2026.

Airbus a réalisé en juin 2026 89 livraisons à 49 clients.

Le nombre de commandes brutes en juin 2026 est de 71 commandes.

Airbus a effectué au total 351 livraisons à 77 clients en 2026.

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