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Airbus a enregistré 67 commandes en août 2026
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 17:56
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Airbus annonce les chiffres de commandes et les livraisons d'avions commerciaux pour le mois d'août 2026.

Airbus a réalisé 57 livraisons à 31 clients au mois d'août 2026.

Le chiffre des commandes brutes en août 2026 est de 67.

Airbus a effectué depuis début 2026 475 livraisons à 83 clients.

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