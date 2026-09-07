Airbus a enregistré 67 commandes en août 2026

Airbus annonce les chiffres de commandes et les livraisons d'avions commerciaux pour le mois d'août 2026.

Airbus a réalisé 57 livraisons à 31 clients au mois d'août 2026.

Le chiffre des commandes brutes en août 2026 est de 67.

Airbus a effectué depuis début 2026 475 livraisons à 83 clients.